В первом тестовом матче на стадионе "Нижний Новгород" сыграют "Олимпиец" и "Зенит-2"

Все три тестовых матча на стадионе "Нижний Новгород" перед чемпионатом мира-2018 пройдут с участием "Олимпийца", сообщает пресс-служба правительства региона. Первая официальная игра пройдет 15 апреля, соперником нижегородцев в рамках первенства ФНЛ станет "Зенит-2". Также на арене состоятся игры "Олимпиец" – "Ротор-Волгоград" (28 апреля) и "Олимпиец" – "Луч-Энергия" (6 мая).

На первом матче на трибунах будет присутствовать не более 15 тысяч человек, на втором – не более 22 тысяч (50 процентов), а на третьем – не более 36 тысяч (80 процентов).

– На примере этих трех игр с постепенным увеличением количества зрителей мы должны отработать все вопросы, связанные с проведением футбольных матчей, – сказал и.о. заместителя губернатора Дмитрий Сватковский. - Это комплексная работа стадиона, проход болельщиков на стадион в соответствии с требованиями силовых структур, сервисы для зрителей и клиентских групп, подготовка контролеров-распорядителей и волонтеров, работа транспортной инфраструктуры. Проведение тестовых мероприятий позволит получить необходимый опыт для успешного проведения Чемпионата, чтобы стадион и город были полностью готовы к приему гостей.

В Нижнем Новгороде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Швеция - Корея (18 июня), Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня), а также игра 1/8 финала (1 июля) и четвертьфинал (6 июля).