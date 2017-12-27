В Госдуме отреагировали на информацию о завышенных ценах на авиабилеты во время ЧМ-2018

Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев направил депутатский запрос в адрес Федеральной антимонопольной службы и Министерства транспорта России в связи с появившейся в СМИ информацией о многократном завышении цен на авиаперелеты между городами, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. В своем запросе парламентарий просит провести расследование на предмет нарушений авиаперевозчиками требований Федерального закона "О защите конкуренции". Соответствующие проверки также необходимо провести и по другим видам транспорта, включая железнодорожный и автомобильный.

- Со случаями завышения цен на проезд, проживание в городах, принимающих масштабные мероприятия, в том числе спортивные, нам приходилось сталкиваться и раньше, - сказал Михаил Дегтярев. - Подобная ситуация возникала и в период проведения Кубка конфедерации 2017 в России. Также были зафиксированы случаи многократного завышения цен при продаже билетов на матчи. Недавно мы в первом чтении приняли соответствующий закон об ужесточении административной ответственности спекулянтов с билетами на чемпионате мира-2018.

Глава Комитета подчеркнул, что "с нашей стороны необходимо заблаговременно принять все возможные меры для обеспечения комфортного пребывания спортсменов и болельщиков в период проведения предстоящего чемпионата мира по футболу 2018. Недопустимо наживаться на гражданах и гостях нашей страны".(Андрей СИЗЯКИН)