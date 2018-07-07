Тите: "Не хочу говорить о работе арбитра"

Главный тренер сборной Бразилии Тите после поражения от Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 (1:2) отказался комментировать работу арбитра. Тем не менее, ему понравилась прошедшая игра.

– Каземиру давал остроту. Может не хватило его духа в матче? У соперника всего было три момента за матч.

– Эффективность – это голы. У них вратарь спасал команду. 27 ударов – 9 опасений. Сейчас надо превратить эти цифры в нечто понятное. невзирая на боль, вы должны посмотреть этот матч еще раз, если любите футбол. Это был прекрасный матч. Через две недели, когда пыль осядет, мы проанализируем все.

Мы контролировали игру две третьих времени. У нас было минимум два шанса забить. У моих игроков есть способность преодолеть эти факторы. Не хочу говорить о работе арбитра. Хотелось бы посмотреть только момент с фолом на Жезусе, а в остальном все хорошо.

– Бразильские болельщики не освистали вас. Вы удивлены?

– В футболе много всего: тактика, техника, психология. У Бельгии много прекрасных игроков. Говорить об удаче я не хочу. Это способ занижать навыки и таланты. Я не верю в удачу. Что Куртуа повезло? Нет, он сыграл прекрасно. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ