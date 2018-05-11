Суд частично удовлетворил иск Минспорта РФ к подрядчику "Самара Арены"

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Министерства спорта РФ к генподрядчику стадиона "Самара Арена" ПСО "Казань", сообщает ТАСС. В феврале Минспорта РФ направило два иска против компании на суммы 555,5 миллиона рублей (по строительству "Мордовия Арены") и 609,7 миллиона рублей ("Самара Арена"), третьими лицами по делу выступали АНО "Арена-2018" и ФГУП "Спорт-Инжиниринг".

Как следует из материалов дела, первый иск был отклонен, а в отношении второго суд постановил, что размер требуемой неустойки необходимо рассчитывать исходя из стоимости работ по устройству наружных пандусов (49 миллионов 591 тысяча рублей), а не из общей стоимости всех работ по возведению стадиона. При этом истец сообщал, что общая задержка строительных работ повлекла за собой сдвиг сроков сдачи пандусов. В результате судом было принято решение о взыскании с подрядчика суммы 1 034 179 рублей.

Данные решения могут быть обжалованы в течение месяца с даты его принятия.

Предприятие "Спорт-Инжиниринг", которое находится в ведомственном подчинении Минспорта РФ и с 2014 года выполняет функции застройщика стадионов к ЧМ-2018, в феврале разместило на своем сайте сообщение о предъявлении исков ряду компаний, среди которых была и ПСО "Казань". Отмечалось, что иски поданы в соответствии с условиями государственных контрактов, которые эти компании нарушили в части выполнения ряда обязательств по графикам строительных работ. Суть исков относилась к прошедшим периодам, когда были допущены отклонения по определенным видам работ.