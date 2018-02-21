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Станислав Черчесов: "Система подсчета рейтинга ФИФА требует совершенства"

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Гостем авторской программы "Начистоту" обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА стал нынешний главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов. В разговоре он высказал свое мнение о рейтинге ФИФА, в котором команда без официальных матчей опустилась в седьмой десяток.

- Ну, этот рейтинг! Интересная штука, - заявил Черчесов. - Не играя, улучшаешь его. Играешь с испанцами вничью - падаешь. Конечно, мы обращаем на него внимание, но понимаем, что система подсчета очков требует совершенства.

Полная версия авторской программы "Начистоту"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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SS-1525-Sergey

Россия по другим подсчётам была бы во второй сотне, на своём месте!

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SpaMan

Предлагаю систему подсчета столбиком!

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