Станислав Черчесов: "Система подсчета рейтинга ФИФА требует совершенства"

Гостем авторской программы "Начистоту" обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА стал нынешний главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов. В разговоре он высказал свое мнение о рейтинге ФИФА, в котором команда без официальных матчей опустилась в седьмой десяток.

- Ну, этот рейтинг! Интересная штука, - заявил Черчесов. - Не играя, улучшаешь его. Играешь с испанцами вничью - падаешь. Конечно, мы обращаем на него внимание, но понимаем, что система подсчета очков требует совершенства.

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