Пьяный водитель сбил фанатов во время празднования победы Мексики над Кореей на ЧМ-2026

Пьяный водитель задавил нескольких болельщиков в Мексике во время празднования победы страны над сборной Южной Кореи (1:0) в матче чемпионата мира по футболу, шесть человек пострадали, сообщает газета Jornada.

По данным газеты, инцидент произошел в городе Чиуауа одноименного штата страны. Мужчина пытался проехать через улицу, где болельщики праздновали победу сборной Мексики над Южной Кореей. Люди окружили автомобиль, однако водитель ускорил движение. Пострадавшие были госпитализированы.

«Празднование победы мексиканской сборной над Южной Кореей... закончились ранением шести человек вечером в четверг после того, как машина-пикап попыталась проехать через этот район и была окружена болельщиками», — говорится в сообщении газеты.

Водитель скрылся с места инцидента, однако его вскоре задержали после того, как он врезался в столб. Jornada добавляет со ссылкой на заместителя секретаря департамента транспорта Чиуауа Сесара Комабу Кесабу, что задержанный водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.