Анчелотти: «Ждем, что это будет ЧМ не Винисиуса, а сборной Бразилии»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал игру Винисиуса Жуниора на ЧМ-2026.

Форвард «Реала» был признан лучшим игроком в первых двух матчах на турнире — против Марокко (1:1) и Гаити (3:0).

«Вини подошел к чемпионату мира в хорошей форме, в отличных кондициях. Мы не ждем, что это будет чемпионат мира Винисиуса, мы надеемся, что это будет чемпионат мира Бразилии», — сказал Анчелотти после матча с Гаити.

25-летний Винисиус провел 51 матч за сборную Бразилии и забил 11 голов. 25 июня бразильцы сыграют с Шотландией.