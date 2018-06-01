Ширко и Прудиус приняли участие в благотворительной акции к ЧМ-2018 в детском доме

Благотворительная акция с участием бывших футболистов, приуроченная к чемпионату мира-2018 года и Дню защиты детей, прошла в Коломенском детском доме-интернате для умственно-отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (КДДИ), сообщает "Р-Спорт".

Мероприятие включило в себя концерт, мастер-класс для детей от футболистов-профессионалов и футбольный матч продолжительностью два тайма по 10 минут. Во время концерта воспитанники интерната порадовали зрителей и приглашенных гостей веселыми сценками, задорным исполнением детских песен и танцами. По окончании выступлений на сцену были приглашены специальные гости во главе с заместителем министра спорта РФ Мариной Томиловой. Министерство спорта совместно с Российским футбольным союзом (РФС) подарило официальные мячи предстоящего чемпионата мира, которые позднее дети опробовали на футбольном поле.

"Сегодня День защиты детей, в этот день несмотря на занятость все здравые люди пытаются уделить время ребятам, которые бывают немного обделены историческими событиями. Хочется всем сделать праздник, здорово, что в преддверии чемпионата мира по футболу мы сегодня здесь вместе с профессиональными футболистами, которые защищали честь клубов и флага России на международных соревнованиях. Для нас очень важно, чтобы сегодня все дети любили спорт и именно через спорт лучше адаптировались к нашей непростой жизни", - отметила заместитель министра спорта РФ.

В качестве тренеров воспитанников интерната выступили чемпион Европы по футзалу Юрий Чупленков и бывший вратарь "Кубани", "Краснодара" и "Томи" Алексей Ботвиньев. По окончании занятий состоялась игра, в которой приняли участие бывший футболист сборной России, шестикратный чемпион страны в составе московского "Спартака" Александр Ширко и чемпион Украины в составе киевского "Динамо", бывший футболист "Ростсельмаша", "СКА-Ростова", "Анжи", "Сокола", "Локомотива" (Нижний Новгород) Владислав Прудиус. Несмотря на поражение и холодную для такого времени года погоду, дети получили массу положительных эмоций и возможность сфотографироваться и взять автограф у футболистов.

В последние две минуты встречи против профессионалов вышли одновременно все участники праздника - более 20 человек. В процессе игры и по ее окончании улыбка не сходила с лиц ребят. После финального свистка воспитанникам интерната были вручены фирменные сувениры от оргкомитета "Россия-2018" - ручки, блокноты, брелоки и расписание всех матчей чемпионата мира. Также дети получили возможность попить чай со сладостями вместе с футболистами и поделиться своими впечатлениями от мероприятия.