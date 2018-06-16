Сергей Хусаинов: "Мы становимся свидетелями изменения футбола, который становится рваным"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов раскритиковал систему видеопомощи арбитрам (ВАР). Сегодня, 16 июня, форвард сборной Франции Антуан Гризманн забил австралийцам с пенальти, который был назначен после просмотра главным арбитром видеоповтора. В итоге подопечные Дидье Дешама добились в этой игре победы со счетом 2:1.



– Не матч, а торжество видеоарбитров?

– Согласен с вами. С одной стороны, видеоарбитры помогли. С другой, из-за них футбол все-таки меняется. Матч становится каким-то рваным.

– Вы скептически к этому относитесь?

– Да. Мы получаем совсем другую игру. Остановки, не тот темп. Динамика игры меняется. Был же случай в АПЛ, когда команды уже уходили в подтрибунное помещение, а арбитр их вернул и сказал, что надо пробить пенальти. Но ведь часть болельщиков стадион уже покинуло! Надо уходить от этой системы.

– Но ведь, по идее, если бы не видеоарбитры, австралийцы могли сегодня выиграть.

– Возможно. Система определения взятия ворот дала о себе знать при решающем голе французов. А то могло получиться, как в финале чемпионата мира 1966 года, когда наш Тофик Бахрамов засчитал гол англичан. А ведь на кадрах хроники видно, что Бахрамов метров 12 не добежал до штрафной, до конца не мог оценить эпизод. А потом уже при разборе этого гола на семинарах стало понятно, что мяч линию ворот не пересек…

Но, в целом, мы сейчас становимся свидетелями изменения философии футбола, который становится рванным. Это к хоккею. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью с Сергеем Хусаиновым