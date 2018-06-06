Сергей Анохин: "Не надо паники. Давайте поддержим сборную, она выйдет из группы"

Вице-президент РФС Сергей Анохин выразил уверенность, что сборная России сможет выйти из группы на чемпионате мира, несмотря на не самую удачную игру команды в товарищеских играх с Австрией (0:1) и Турцией (1:1).

- У болельщиков паника после матча с Турцией. У вас нет такого ощущения?

- Чем меньше будет паники у журналистов, болельщиков, тем будет лучше. Сборную нужно поддержать, а не паниковать. Мы вообще не привыкли паниковать, особенно я. Давайте хотя бы морально обретем внутреннюю уверенность и поможем нашей команде.

- Болельщики не понимают, во что играет сборная России перед домашним ЧМ.

- Не знаю, как болельщики сборной России, но вспоминается ситуация со Сколари, когда он тренировал Бразилию. Тогда он сказал: "Мне сложно тренировать Бразилию, потому что каждая кухарка знает, как использовать схемы игры в футбол". Я не хочу огорчить и обидеть наших болельщиков, но о схемах игры должны думать в первую очередь профессионалы. Понимаю, что каждому болельщику хочется видеть результат уже сейчас, но он будет виден на чемпионате мира. Поэтому надо спокойно к нему готовиться, морально помогать и не раскачивать ту лодку, которая плывет к началу чемпионата мира.

- Вам самому нравится то, что показывает наша сборная?

- Безусловно, я хочу победы в каждом матче. Вы прекрасно знаете по пляжному и детско-юношескому футболу, что я привык побеждать. И, конечно, я хочу побед, но хочу напомнить, что идет процесс подготовки к серьезному турниру, который будет краткосрочным, и каждая команда может в нем преподнести сюрприз, в том числе и наша сборная России.

- То есть у вас нет сомнений, что Россия выйдет из группы на ЧМ?

- Конечно. Я не раз уже говорил, что не сомневаюсь в выходе России из группы.

Россия, напомним, на ЧМ-2018 сыграет в группе A с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена"). (Андрей СИЗЯКИН)

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