11:38 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России в полном составе тренируется перед матчем с Турцией

1

Сборная России в полном составе тренируется в преддверии товарищеского матча против Турции. Занятие проходит в Новогорске, в нем участвуют все 28 игроков, вызванных Станиславом Черчесовым для подготовки к чемпионату мира-2018.

Товарищеская встреча Россия – Турция состоится 5 июня в Москве на "Арене ЦСКА". Начало игры – 19.00 по московскому времени. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Россия - Турция

Чемпионат мира-2018 по футболу: все о сборной России //
Все о ЧМ-2018: календарь турнира, города и матчи //
Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты

Опрос

Как сборная России выступит на домашнем чемпионате мира-2018?
голосовать
1
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Бивень

Смольников: «Оценивать нашу игру по одному матчу с Австрией КАК МИНИМУМ-ГЛУПО». Без комментариев. Слов не могу подобрать.

11:45

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!