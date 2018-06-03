Сборная России в полном составе тренируется перед матчем с Турцией

Сборная России в полном составе тренируется в преддверии товарищеского матча против Турции. Занятие проходит в Новогорске, в нем участвуют все 28 игроков, вызванных Станиславом Черчесовым для подготовки к чемпионату мира-2018.

Товарищеская встреча Россия – Турция состоится 5 июня в Москве на "Арене ЦСКА". Начало игры – 19.00 по московскому времени. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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