Российские женщины считают олицетворением футбола Роналду, мужчины - Пеле и Яшина

Специалисты консалтингового подразделения Media Direction Group (Brandscience) выяснили, кто по мнению россиян является олицетворением мирового футбола. Мужская половина страны считает таковым трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле, а также советского голкипера, обладателя "Золотого мяча" Льва Яшина (по 52 процента), на третьем месте нападающий сборной Аргентины Лионель Месси (47 процентов). А для женской половины населения олицетворение мирового футбола - это нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду (57 процентов), за ним следуют Пеле (47 процентов) и Месси (40 процентов).

Исследование проводилось по всей России. В опросе приняли участие 1293 респондента в возрасте от 16 до 55 лет. Специалисты опросили мужчин (50%) и женщин (50%), проявлявших интерес к предыдущим чемпионатам мира по футболу и хоккею, Олимпиаде и другим спортивным мероприятиям.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, "Лужники", Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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