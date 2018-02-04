Роман Широков: "На ЧМ-2018 пойду по билетам, но пока их не брал"

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков сказал, что на Олимпиаде-2018 будет следить за всеми видами спорта, но больше всего ему интересен хоккейный турнир. Также игрок подчеркнул, что планирует посетить матчи чемпионата мира-2018.

- Есть ли у вас уже планы на время чемпионата мира? Может попросили комментатором поработать?

- Никаких планов нет.

- Билеты брали на какие-то матчи?

- Я пойду про билетам, но пока их не брал.

- Будете ли смотреть Олимпиаду?

- Все виды спорта буду смотреть, но больше всего интересен хоккей. Наши ребята должны победить. Россия всегда фаворит и нашу шансы на золото очень высокие в отсутствие игроков из НХЛ.

- Обещал Сергей Широков что-то привезти?

- Золотую медаль?

- Это слишком. Свитер, например.

- Да, обещали.

- А вы что ему в обмен?

- Я сегодня выиграл медаль. Могу ему подарить (смеется). (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)

Сегодня Роман Широков в составе сборной России выиграл Кубок легенд.