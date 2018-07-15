Путин от лица России передал Катару полномочия на проведение ЧМ по футболу

Президент РФ Владимир Путин передал Катару полномочия на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. Символическая церемония, в которой также принял участие эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, состоялась в Кремле.

В воскресенье завершается мировое футбольное первенство 2018 года, в финале которого в Москве на стадионе "Лужники" сыграют сборные Франции и Хорватии. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени. Президент РФ будет присутствовать на матче.

Путин вручил эмиру официальный мяч плей-офф ЧМ-2018.

Чемпионата мира-2018 стартовал 14 июня. Помимо Москвы, игры принимали Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Самара, Волгоград, Саранск, Калининград, Екатеринбург и Ростов-на-Дону.

В Катаре состоится следующий чемпионат мира – 22-й по счету. Турнир в виду жаркой погоды на Аравийском полуострове летом пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Решение о проведении мирового первенства в Катаре было принято 2 декабря 2010 года на заседании исполкома Международной федерации футбола (ФИФА). (Илья АНДРЕЕВ)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь