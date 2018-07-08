Продавец аптеки во время ЧМ-2018 прокалывала презервативы, чтобы улучшить генофонд

62-летняя продавщица Людмила во время чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде прокалывала презервативы, которые у нее покупали иностранные болельщики. По ее словам, она это делала ради улучшения генофонда России.

"Вы видели нашу алкашню? А видели, какие парни к нам приехали? Один краше другого.



Стройные, подтянутые, спортивные. Пусть поделятся генофондом с нами. Им только в удовольствие, а у нас глядишь следующее поколение совсем другим получится.



Глядишь гулять меньше будут, с дитяткой не нагуляешься-то. Будут как приличные девушки, а не то что сейчас - позорище", - рассказала Людмила.

У самой Людмилы после Олимпиады-1980 родилось двое детей. Начальство магазина не оценило старания 62-летней женщины и заставило ее написать заявление об увольнении по собственному желанию.



ЧМ-2018 проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

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