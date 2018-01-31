Подано около 5 миллионов заявок на матчи ЧМ-2018

Подано около 5 миллионов заявок (точная цифра - 4 905 169) на покупку билетов на матчи чемпионата мира 2018 года в ходе первого периода второго этапа продаж, информирует пресс-служба ФИФА. Больше всего заявок поступило от российских болельщиков – 2 503 957. Второе место занимают немцы – 338 414, третье – аргентинцы (186 005). Отмечается, что 49 процентов билетов запрошено болельщиками из-за рубежа.

Второй этап продаж стартовал 5 декабря прошлого года и продлится до 3 апреля. С 5 декабря по 31 января можно было подать заявки на покупку билетов. Если заявок больше количества билетов, то их будут распределять посредством жеребьевки. В этот период можно было подавать заявки на все матчи, кроме матча открытия и финала. До 12 марта болельщики должны получить уведомление о статусе заявки.

В период с 13 марта и до 3 апреля билеты будут реализовываться в порядке живой очереди. Заявки будут обрабатываться в режиме онлайн.