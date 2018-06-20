Оскар Табарес: "Матч с Россией будет ключевым"

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес после победы над Саудовской Аравией (1:0) на ЧМ-2018 отметил важность следующего матча со сборной России.

- Уругвай сейчас играет на 100%?

- Мы добились результата и вышли в плей-офф, это здорово. Но игру нужно улучшать. Матч с Россией будет ключевым. Мы не только должны занять первое место, но и выйти на пик. К плей-офф мы должны подойти в идеальном состоянии.

- Суарес был под давлением перед игрой. Как он себя чувствовал?

- В футболе на тебя всегда давят. Это нормально. Суарес играет важную роль, он чувствует ответственность за команду. И с ролью лидера справляется отлично. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля

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