Оскар Табарес: "Матч с Россией будет ключевым"

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес после победы над Саудовской Аравией (1:0) на ЧМ-2018 отметил важность следующего матча со сборной России.
- Уругвай сейчас играет на 100%?
- Мы добились результата и вышли в плей-офф, это здорово. Но игру нужно улучшать. Матч с Россией будет ключевым. Мы не только должны занять первое место, но и выйти на пик. К плей-офф мы должны подойти в идеальном состоянии.
- Суарес был под давлением перед игрой. Как он себя чувствовал?
- В футболе на тебя всегда давят. Это нормально. Суарес играет важную роль, он чувствует ответственность за команду. И с ролью лидера справляется отлично. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/