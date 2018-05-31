Олег Романцев: "Игнашевич вернулся в сборную, чтобы оборона обрела уверенность. Жаль, нет Березуцких"

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев выразил мнение, что обороне команды не хватает братьев Березуцких. 30 мая россияне уступили в товарищеском матче Австрии 0:1. В составе команды впервые с Евро-2016 сыграл Сергей Игнашевич.
– Появление Игнашевича в матче с австрийцами было ожидаемо?
– А как могло быть иначе? Сергей вернулся в сборную, чтобы ее оборона обрела уверенность, стала более сбалансированной. Жаль только, что в ней нет братьев Березуцких, которые бы объективно могли усилить защитную линию. Опытные игроки в таких турнирах на вес золота. Во время матча с австрийцами вспомнил о Березуцких. (Александр ЛЬВОВ)
Полностью интервью Романцева //
Сборная России на чемпионате мира по футболу
kaop56
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