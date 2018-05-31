18:52 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Олег Романцев: "Игнашевич вернулся в сборную, чтобы оборона обрела уверенность. Жаль, нет Березуцких"

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Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев выразил мнение, что обороне команды не хватает братьев Березуцких. 30 мая россияне уступили в товарищеском матче Австрии 0:1. В составе команды впервые с Евро-2016 сыграл Сергей Игнашевич.

– Появление Игнашевича в матче с австрийцами было ожидаемо?

– А как могло быть иначе? Сергей вернулся в сборную, чтобы ее оборона обрела уверенность, стала более сбалансированной. Жаль только, что в ней нет братьев Березуцких, которые бы объективно могли усилить защитную линию. Опытные игроки в таких турнирах на вес золота. Во время матча с австрийцами вспомнил о Березуцких. (Александр ЛЬВОВ)

Полностью интервью Романцева //
Сборная России на чемпионате мира по футболу

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (1)
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kaop56

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