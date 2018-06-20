Неймар тренируется в общей группе

Нападающий сборной Бразилии Неймар вернулся к тренировкам в общей группы после того, как вчера досрочно покинул командные занятия из-за болей в ноге.

Напомним, вчера 26-летний форвард ушел с тренировки бразильцев в сопровождении докторов команды, проведя на поле всего 15 минут. Однако позже сам футболист и медики заявили, что ничего страшного не случилось - игрока лишь немного беспокоила старая февральская травма, из-за которой он пропустил остаток сезона.

На сегодняшней тренировке бразильцев, которые продолжают подготовку к своему второму матчу на чемпионате мира против Коста-Рики, Неймар занимался наравне с остальными игроками и участвовал во всех упражнениях.

Напомним, в первой игре Бразилия не смогла переиграть Швейцарию (1:1). С костариканцами Неймар и компания сыграют 22 июня в Санкт-Петербурге.

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь.

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты