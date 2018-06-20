Неймар тренируется в общей группе

Нападающий сборной Бразилии Неймар вернулся к тренировкам в общей группы после того, как вчера досрочно покинул командные занятия из-за болей в ноге.
Напомним, вчера 26-летний форвард ушел с тренировки бразильцев в сопровождении докторов команды, проведя на поле всего 15 минут. Однако позже сам футболист и медики заявили, что ничего страшного не случилось - игрока лишь немного беспокоила старая февральская травма, из-за которой он пропустил остаток сезона.
На сегодняшней тренировке бразильцев, которые продолжают подготовку к своему второму матчу на чемпионате мира против Коста-Рики, Неймар занимался наравне с остальными игроками и участвовал во всех упражнениях.
Напомним, в первой игре Бразилия не смогла переиграть Швейцарию (1:1). С костариканцами Неймар и компания сыграют 22 июня в Санкт-Петербурге.
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Se liga no @neymarjr treinando nesta quarta-feira, em Sochi! Preparação continua para a segunda rodada da Copa do Mundo. #GigantesPorNatureza #Copa2018 pic.twitter.com/Of8qJrnf5C– CBF Futebol (@CBF_Futebol) 20 июня 2018 г.
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