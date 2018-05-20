Не меньше 30 официальных магазинов ЧМ-2018 будут работать в России

В ближайшее время в России будут открыты 20 официальных магазинов чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА. На данный момент на территории страны-хозяйки мирового первенства работают уже 10 точек реализации лицензированной продукции.

"На данный момент открыты 10 магазинов, - говорится в сообщении пресс-службы ФИФА. - В ближайшее время в разных городах откроются еще 20".

Напомним, первый официальный магазин ЧМ-2018 был открыт в Москве в декабре 2017 года. Затем были открыты площадки в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Калининграде.

Напомним, матчи ЧМ-2018 будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Игры мирового первенства пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Калининграде, Екатеринбурге и Волгограде.

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