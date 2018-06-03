Мостовой - о составе сборной на ЧМ-2018: "Вряд ли кто-то из нас смотрел матчи Нойштедтера в Турции"

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался об окончательной заявке сборной России на чемпионат мира-2018. В список не вошли работавшие с командой на сборе в Австрии голкипер Сослан Джанаев ("Рубин"), защитник Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), полузащитники Константин Рауш и Александр Ташаев (оба - "Динамо") и нападающий Федор Чалов (ЦСКА).

- Как оцените список отцепленных?

- Это те игроки, которых в матче с Австрией, кроме Рауша, даже в заявке не было. Можно было бы с Австрией посмотреть Ташаева того же. Почему-то этого не было сделано. Зачем тогда нужно вызывать? На тренировках это одно, в игре другое. Тот же Рауш вроде был вторым левым защитником, играл до этого. Главный тренер неплохо отзывался о нем. А его нет в списке.

- Нойштедтера правильно не включили в состав?

- Мы же не знаем, как Роман у себя в Турции играет. Вряд ли кто-то из нас смотрел матчи "Фенербахче". Главный тренер, скорее всего, видел, и на его взгляд, Нойштедтер слабее остальных.

- Денис Черышев достоин место в составе?

- Наконец-то Денис отошел от своих травм. Это усиление для сборной.

- Джанаев стал четвертым лишним во вратарской бригаде - это закономерно?

- Наверное. Вы же помните, у нас совсем недавно Лодыгин был незаменимым, а сейчас про него никто не вспоминает. Это стандартная ситуация. (Арман МКРТЧЯН)

Сборная России продолжает готовиться к домашнему мировому первенству. 5 июня команда Станислава Черчесова в Москве проведет товарищеский матч против Турции. На домашнем турнире россияне в группе A сыграют с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Россия – Турция: прямая онлайн-трансляция матча – 5 июня 2018 в 19.00