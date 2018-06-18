Марадона раскритиковал главного тренера сборной Аргентины

Легендарный игрок сборной Аргентины Диего Марадона раскритиковал работу нынешнего главного тренера аргентинцев Хорхе Сампаоли. В своем первом матче на чемпионате мира-2018​ аргентинская команда сыграла вничью с Исландией (1:1).

– У Сампаоли нет конкретного игрового плана, – цитирует El Comercio Марадону. – Я читал, что он сыграет по схеме 2-3-3-2. Это смешно. Сейчас никто так не играет, поэтому Аргентине будет нелегко. Если аргентинцы продолжат так играть, то Сампаоли может не возвращаться домой. Команда оказалась не готова к игре с Исландией, это позор. Аргентина продолжала играть навесами в штрафную, зная, что исландские игроки под два метра ростом, а не пыталась разыгрывать мяч короткими пасами.

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