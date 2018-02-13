13:27 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Лопырева получила футболку сборной Аргентины в Буэнос-Айресе. Фото

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Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева в Буэнос-Айресе получила футболку сборной Аргентины из рук главы Ассоциации футбола страны Клаудио Тапиа и президента одного из самых популярных аргентинских клубов "Индепендьенте" Уго Мойяно.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Serenky25

баламошка__((((. И я о нем

15:02

баламошка

Serenky25 А кому то она уже надоела...///////////Федька её поматросил и бросил.

15:01

Serenky25

А кому то она уже надоела...

14:49

shpasic

а Лопырёва лайкнула вчерашнее фото Неймара? почему-то не видел новости об этом, теперь даже кушать не могу.

14:15

Slim Taller

Затаскают.Не футболку а Лопырёву.

14:12

баламошка

Сопля какая-то сползает с нуля. Налезет хоть на неё? А то ведь мячики Викины помешать могут.

14:10

Vizioso

Судя по шрифту, это футболка сборной Аргентины по майнкрафту. Но десятка сначала тоже, как и предыдущего комментатора, удивила.

13:51

shpasic

10?

13:37

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