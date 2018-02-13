Лопырева получила футболку сборной Аргентины в Буэнос-Айресе. Фото

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева в Буэнос-Айресе получила футболку сборной Аргентины из рук главы Ассоциации футбола страны Клаудио Тапиа и президента одного из самых популярных аргентинских клубов "Индепендьенте" Уго Мойяно.
Посол ЧМ-2018 Виктория ЛОПЫРЕВА в Буэнос-Айресе получила футболку сборной Аргентины из рук главы Ассоциации футбола страны Клаудио ТАПИА и президента одного из самых популярных аргентинских клубов "Индепендьенте" Уго МОЙЯНО. Фото AFP #спортэкспресс #sportexpress #лопырева #футбол #чм2018 #сборнаяаргентины #викториялопырева #индепендьенте
Serenky25
баламошка__((((. И я о нем
15:02
баламошка
Serenky25 А кому то она уже надоела...///////////Федька её поматросил и бросил.
15:01
Serenky25
А кому то она уже надоела...
14:49
shpasic
а Лопырёва лайкнула вчерашнее фото Неймара? почему-то не видел новости об этом, теперь даже кушать не могу.
14:15
Slim Taller
Затаскают.Не футболку а Лопырёву.
14:12
баламошка
Сопля какая-то сползает с нуля. Налезет хоть на неё? А то ведь мячики Викины помешать могут.
14:10
Vizioso
Судя по шрифту, это футболка сборной Аргентины по майнкрафту. Но десятка сначала тоже, как и предыдущего комментатора, удивила.
13:51
shpasic
10?
13:37