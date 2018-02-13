Лопырева получила футболку сборной Аргентины в Буэнос-Айресе. Фото

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева в Буэнос-Айресе получила футболку сборной Аргентины из рук главы Ассоциации футбола страны Клаудио Тапиа и президента одного из самых популярных аргентинских клубов "Индепендьенте" Уго Мойяно.