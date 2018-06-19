Круче свадьбы принца Гарри! Матч Тунис – Англия стал самой популярной трансляцией года в Британии

Матч сборной Англии против Туниса (2:1) на чемпионате мира занял первое место в списке самых популярных трансляций 2018 года в Великобритании, сообщает sportingintelligence.com. Пиковая аудитория, наблюдавшая за игрой "трех львов" на канале BBC1, достигла отметки в 18,3 миллиона человек.

По этому покзателю встреча обошла трансляцию свадьбы принца Гарри и бывшей актрисы и фотомодели Меган Маркл. За процедурой бракосочетания в прямом эфире в пиковый момент наблюдали 18 миллионов человек.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Англичане в группе G сыграют с Панамой (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгией (28 июня, Калининград).

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