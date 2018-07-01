Испания - Россия: Ковальчук, Овечкин, Малкин и Радулов присутствуют на матче. Фото

В Москве на стадионе "Лужники" стартовал матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании. В начале второго тайма счет ничейный – 1:1.
На матче присутствуют звезды российского хоккея: Илья Ковальчук, Евгений Малкин, Александр Овечкин и Александр Радулов.
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"СЭ" ведет прямую текстовую трансляцию.
- Илья Ковальчук
- Александр Овечкин
- Сборная России (футбол)
- Александр Радулов
- Евгений Малкин
- Сборная Испании (Футбол)