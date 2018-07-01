18:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Испания - Россия: Ковальчук, Овечкин, Малкин и Радулов присутствуют на матче. Фото


В Москве на стадионе "Лужники" стартовал матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании. В начале второго тайма счет ничейный – 1:1.

На матче присутствуют звезды российского хоккея: Илья Ковальчук, Евгений Малкин, Александр Овечкин и Александр Радулов.

 

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Только победа!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺

A post shared by Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial) on Jul 1, 2018 at 7:52am PDT



"СЭ" ведет прямую текстовую трансляцию. 

 

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