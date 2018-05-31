Игорь Акинфеев: "Эмоций сейчас никаких"

Капитан сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал поражение от Австрии (0:1) в товарищеском матче, который состоялся в среду в Инсбруке.

- Оценивать игру не мое дело. Оценивает игру табло. А табло показало, что мы проиграли. Эмоций сейчас никаких, - сказал Акинфеев.

- Если команда не будет играть, счет на табло не будет меняться, - добавил вратарь. (Дмитрий СИМОНОВ)

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