00:25 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Игорь Акинфеев: "Эмоций сейчас никаких"


Капитан сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал поражение от Австрии (0:1) в товарищеском матче, который состоялся в среду в Инсбруке.

- Оценивать игру не мое дело. Оценивает игру табло. А табло показало, что мы проиграли. Эмоций сейчас никаких, - сказал Акинфеев.

- Если команда не будет играть, счет на табло не будет меняться, - добавил вратарь. (Дмитрий СИМОНОВ)

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Австрия - Россия

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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