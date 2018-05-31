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Игорь Акинфеев: "Игра под нагрузками" – это отмазки"

Среда. Инсбрук. Австрия - Россия - 1:0. 28-я минута. Игорь АКИНФЕЕВ (на поле) после пропущенного гола. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Среда. Инсбрук. Австрия - Россия - 1:0. 28-я минута. Игорь АКИНФЕЕВ (на поле) после пропущенного гола. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Вратарь сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал поражение от Австрии (0:1) в товарищеском матче.

– Ноль ударов в створ и игра под нагрузками? "Игра под нагрузками" – это отмазки. Мы должны выходить и играть. Ключевое слово – играть. На чемпионате мира будет еще сложнее, – сказал Акинфеев. (Дмитрий СИМОНОВ)

Сборная с гранатой. Россия проиграла Австрии, дело плохо //  
Игорь Акинфеев: "Эмоций сейчас никаких" //
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Австрия - Россия

 

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Рус22

Ребята в "качалке" сбор провели. Все идет своим чередом)) Свежесть скоро появится

01:23

Таки да

Хорошо что сейчас Мутко будет отвечать за строительство, там давно бардак и всё развалено и хуже уже не будет, а вот в спорте может что-то само собой и наладится, у нас же была отличная сборная, когда туда чиновники не лезли.

01:13

sergeinikivorov

Знаете, что за штpaфы ГИБДД можно не плaтить? Точнее их можно избeжать и это на 100% лeгaльно! Я нaклeил себе такую вот штуку http://bezcamer.blogspot.com мой номeр теперь не видно гaишникам вообще! Вид номeрa не меняется, поэтому это законно!

01:04

kim-1965

Какая, к лешему, игра под нагрузками за 2 недели до ЧМ? Это сборная Германии может себе позволить, т.к. она только к плей-офф на пик может выйти и, при этом, пройти группу. Нам же, дабы хотя бы из группы выйти, на пике нужно быть уже через 2 недели, а лучше уже сейчас, чтобы на пике сыграть пару товарищеских матчей. Возьмите в сборную тренера по бегу на средние дистанции, что ли. Как Лобановский делал.

00:56

Гантэр

По моему это последний матч Игоря при Черчесове. Держись Игорь ,всего то пропустишь 4 матча.

00:49

wilde

Эх Игорь - ты прав, но после таких слов, ты узнаешь теперь зачем Саламыч так упорно тащил в сборную Габулова...

00:32

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

ключевое слово "ДОЛЖНЫ"! неверная расстановка приоритетов и как следствие - закономерный результат.

00:29

disss

Пора Саламыча уволить и пригласить Бикиевича! Он хотя бы поставит парочку "автобусов "и выйдет из группы!

00:28

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