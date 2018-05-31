Игорь Акинфеев: "Игра под нагрузками" – это отмазки"

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал поражение от Австрии (0:1) в товарищеском матче.

– Ноль ударов в створ и игра под нагрузками? "Игра под нагрузками" – это отмазки. Мы должны выходить и играть. Ключевое слово – играть. На чемпионате мира будет еще сложнее, – сказал Акинфеев. (Дмитрий СИМОНОВ)

Сборная с гранатой. Россия проиграла Австрии, дело плохо //

Игорь Акинфеев: "Эмоций сейчас никаких" //

Полный календарь чемпионата мира по футболу //

Все о чемпионате мира по футболу - здесь