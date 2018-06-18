Харри Кейн: "Мошка залетала в глаза и рот. Но Англия все равно победила"

Капитан сборной Англии Харри Кейн был признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира-2018 против Туниса (2:1). Форвард оформил дубль, забив решающий мяч в добавленное время. Затем он выступил на пресс-конференции.



- Сыграли хорошо, хотя поначалу нервничали – это ведь первый матч, - заявил Кейн. - Забили быстро, могли еще парочку забить, а то и три – и успокоить игру пораньше. Но потом соперник сравнял. Важно было, чтобы мяч в какой-то момент попал к нашему игроку под решающий удар. Просто ждать этого пришлось дольше 90 минут. В целом, я все равно доволен. Мы заслужили победу.

Судейстов? Немного разочарован ситуацией с пенальти в наши ворота – не уверен, что он был. Нарушение, на мой взгляд, "мягкое". Для того и существует видеоарбитр, чтобы пересматривать эпизоды. Будем надеяться, что в следующих матчах будут приняты верные решения. Сейчас эта тема не так уж важна.



Многие наши болельщики, которые смотрели матч дома или в пабах, сейчас счастливы.



Нам заранее сказали, что мошкары будет много. На разминке ее оказалось даже больше, чем думали. Мы обильно пользовались защитным спреем. Они могли залетать в глаза и в рот. Но это все равно не помешало нам победить. (Дмитрий СИМОНОВ)

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