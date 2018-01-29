Защитник "Спартака" Георгий Джикия, который продолжает восстановление от травмы передней крестообразной связки колена, полученной 18 января в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1), ответил на звонок корреспондента "СЭ".
– Операция прошла хорошо, спасибо, – сказал 24-летний футболист.
– Что говорят врачи? Сможете выступить на ЧМ-2018?
– Это конфиденциальная информация.
Напомним, что Джикия был прооперирован в прошлый вторник в римской клинике "Вилла Стюарт". (Андрей СИЗЯКИН)
Георгиевский крест. Как Джикия за год стал лучшим и незаменимым
frhfxet2itnp
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/blog
20:53
Бергкамп 10
если у Джикии действительно порваны связки, то это месяца 2 без физ нагрузок, если у него кресты порваны, то месяца 4-6 точно он будет без футбола.
20:01
ABC13
сроки восстановления лишь всевышний знает - что за вопросы
19:36
максималист
Та-джик-и-я выздоровления. Однако почему это случилось сразу после его вызывающих слов? Неужели закон Троцкого работает?
19:07
Помощник Президента
Интрига...
18:45
Dymanomashina
..............и не спартачи тоже! Выздоровления!
18:39
Headliner85
Георгий, спартачи ждут тебя на ЧМ и в Спартаке!
18:27