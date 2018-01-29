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Георгий Джикия: "Сыграю ли на чемпионате мира? Это конфиденциальная информация"

Георгий ДЖИКИЯ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Георгий ДЖИКИЯ. Фото Инстаграм Георгия Джикии
Георгий ДЖИКИЯ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Защитник "Спартака" Георгий Джикия, который продолжает восстановление от травмы передней крестообразной связки колена, полученной 18 января в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1), ответил на звонок корреспондента "СЭ".

– Операция прошла хорошо, спасибо, – сказал 24-летний футболист.

– Что говорят врачи? Сможете выступить на ЧМ-2018?

– Это конфиденциальная информация.

Напомним, что Джикия был прооперирован в прошлый вторник в римской клинике "Вилла Стюарт". (Андрей СИЗЯКИН)

Георгиевский крест. Как Джикия за год стал лучшим и незаменимым

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (7)
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frhfxet2itnp

нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/blog

20:53

Бергкамп 10

если у Джикии действительно порваны связки, то это месяца 2 без физ нагрузок, если у него кресты порваны, то месяца 4-6 точно он будет без футбола.

20:01

ABC13

сроки восстановления лишь всевышний знает - что за вопросы

19:36

максималист

Та-джик-и-я выздоровления. Однако почему это случилось сразу после его вызывающих слов? Неужели закон Троцкого работает?

19:07

Помощник Президента

Интрига...

18:45

Dymanomashina

..............и не спартачи тоже! Выздоровления!

18:39

Headliner85

Георгий, спартачи ждут тебя на ЧМ и в Спартаке!

18:27