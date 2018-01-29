Георгий Джикия: "Сыграю ли на чемпионате мира? Это конфиденциальная информация"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия, который продолжает восстановление от травмы передней крестообразной связки колена, полученной 18 января в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1), ответил на звонок корреспондента "СЭ".

– Операция прошла хорошо, спасибо, – сказал 24-летний футболист.

– Что говорят врачи? Сможете выступить на ЧМ-2018?

– Это конфиденциальная информация.

Напомним, что Джикия был прооперирован в прошлый вторник в римской клинике "Вилла Стюарт". (Андрей СИЗЯКИН)

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