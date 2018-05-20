Габулов присоединится к сборной России 22 мая

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что вратарь "Брюгге" Владимир Габулов присоединится к команде на сборе в Австрии 22 мая.

Российская сборная прибыла в австрийский Нойштифт в воскресенье. Из игроков, вызванных в команду, отсутствует только 34-летний Габулов. Это связано с тем, что в воскресенье "Брюгге" провел заключительную игру сезона – против "Гента" (0:1, Габулов остался в запасе).

При этом "Брюгге" досрочно обеспечил себе победу в чемпионате Бельгии, официальное празднование которой пройдет после игры с "Гентом". (Дмитрий СИМОНОВ)

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