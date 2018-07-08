ФИФА изучает высказывания Домагоя Виды об Украине

Международная федерация футбола (ФИФА) прокомментировала поведение защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и бывшего игрока команды Огнена Вукоевича после матча 1/4 финала чемпионата мира с командой России (2:2, 3:4 – по пенальти). Ранее в сети появилось видео, на котором Вида кричит "Слава Украине", а Вукоевич посвящает Украине победу в игре с россиянами.

– ФИФА обрабатывает различные отчеты, касающиеся указанного матча, а также потенциальные доказательства в отношении данного вопроса. Пока мы не оценили имеющуюся информацию, поэтому предоставить другие комментарии по данной теме не можем, – сообщили "СЭ" в пресс-службе ФИФА. (Илья АНДРЕЕВ)

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