Фернандо Кавенаги: "Верю, что Россия может выйти в четвертьфинал"

Бывший нападающий "Спартака" Фернандо Кавенаги заявил, что игрокам сборной России будет трудно обыграть команду Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Игра состоится в воскресенье, 1 июля.

– Реально ли России обыграть Испанию?

– Испания - очень сильна. Команда 50 на 50 состоит из игроков "Реала" и "Барселоны". Но верю, что и Россия вполне может выиграть. У вас неплохая команда. Она вышла из группы для того, чтобы побеждать. (Ярослав СУСОВ)

Полное интеревью Фернандо Кавенаги





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