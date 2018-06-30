18:38 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Фернандо Кавенаги: "Верю, что Россия может выйти в четвертьфинал"


Бывший нападающий "Спартака" Фернандо Кавенаги заявил, что игрокам сборной России будет трудно обыграть команду Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Игра состоится в воскресенье, 1 июля.

– Реально ли России обыграть Испанию?

– Испания - очень сильна. Команда 50 на 50 состоит из игроков "Реала" и "Барселоны". Но верю, что и Россия вполне может выиграть. У вас неплохая команда. Она вышла из группы для того, чтобы побеждать. (Ярослав СУСОВ)

Полное интеревью Фернандо Кавенаги

Испания - Россия


 

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