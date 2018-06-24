Федор Смолов: "После матча с Турцией смирился, что мы худшие люди в стране"

Нападающий сборной России Федор Смолов на пресс-конференции накануне заключительного матча группового турнира чемпионата мира против Уругвая отметил, что его не смущает факт нахождения в запасе.

"Свои деньги зарабатываю в другом месте". Смолов жестко ответил на критику фаната

- Как ваше настроение? Ведь вы неожиданно не попали в основу против Египта.

- Настроение отличное. Мы решили самую важную задачу. Я оказался в числе 23 игроков и готов принести пользу в любой момент.

- Не сожалеете ли вы о жестком ответе болельщику в соцсетях? После этого поднялась шумиха.

- Этот фанат как "настоящий мужчина" удалил свой первый комментарий, где он писал, что я играю ЗА ЕГО деньги, а мой ответ ему именно на эти слова остался висеть... А вообще мы находимся в Новогорске, как в вакууме, ограждены от информации. Я после матча с Турцией (1:1) перестал следить за статьями и новостями. Смирился, что мы худшие люди в нашей стране. Но все мы люди взрослые, делаем свое дело, и счастливы, что у нас получается. (Игорь РАБИНЕР, Дмитрий СИМОНОВ)

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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