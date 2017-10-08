Эктор Купер вывел Египет на ЧМ-2018 благодаря пенальти на пятой добавленной минуте

Египет вышел в финальную стадию чемпионата мира-2018. В матче 5-го тура отборочного турнира подопечные Эктора Купера победили Конго благодаря дублю форварда "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха. Отметим, что победный мяч он провел с пенальти на пятой добавленной ко второму тайму минуте. В составе конголезцев 90 минут отыграл бывший хавбек "Локомотива" Дельвин Ндинга.
Египет пробился в финальную стадию чемпионатов мира в третий раз в истории. До этого египтяне участвовали в ЧМ-1934, где вылетели в первой же игре 1/8 финала против Венгрии (2:4), а также ЧМ-1990, на котором не вышли из группы с Голландией (1:1), Ирландией (0:0) и Англией (0:1).
Победа Египта лишила шансов попасть на ЧМ-2018 Уганду, а также Гану, принимавшую участие в трех последних чемпионатах мира.
Египет - 15-й участник финальной стадии чемпионата мира-2018. Ранее право участия в турнире завоевали Россия (хозяйка), Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Корея, Саудовская Аравия, Англия, Германия, Испания, Нигерия, Коста-Рика и Польша.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Африка
3-й раунд
Египет - Конго - 2:1 (0:0)
Голы: Салах, 63 (1:0). Бука Муту, 88 (1:1). Салах, 90+5 - с пенальти (2:1).
Salah stepped up when his country need him the most. pic.twitter.com/rSvE9cdoaD– Mootaz Chehade (@MHChehade) 8 октября 2017 г.
SALAH SENDS EGYPT TO THE WORLD CUP FOR THE FIRST TIME SINCE 1990!!!! pic.twitter.com/lViP6M74XQ– Mootaz Chehade (@MHChehade) 8 октября 2017 г.
Дополнительная информация
- Сборная России (футбол)
- Сборная Ганы (футбол)
- Сборная Японии (Футбол)
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Польши (Футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Саудовской Аравии
- сборная Конго
- Дельвин Ндинга
- Сборная Уганды
Jean4
Комментатор жжет.)
22:27
Thomas_Boy_
Египет традиционно одна из сильнейших команд Африки. Но она не могла отобраться на ЧМ с 1990-го года. Для них попадание на финальный турнир сродни победе в финале.
22:17
Boleijj protiv
Черданцева нужно в Египет комментатором, Египет там можно подумать выиграл ЧМ уже.
22:14
nio16
поздравляю фараонов
22:06
Thomas_Boy_
Чувствую, попадет Египет в ту группу, что у нас в НН играть будет.
22:05