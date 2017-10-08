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21:59 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Эктор Купер вывел Египет на ЧМ-2018 благодаря пенальти на пятой добавленной минуте

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Египет вышел в финальную стадию чемпионата мира-2018. В матче 5-го тура отборочного турнира подопечные Эктора Купера победили Конго благодаря дублю форварда "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха. Отметим, что победный мяч он провел с пенальти на пятой добавленной ко второму тайму минуте. В составе конголезцев 90 минут отыграл бывший хавбек "Локомотива" Дельвин Ндинга

Египет пробился в финальную стадию чемпионатов мира в третий раз в истории. До этого египтяне участвовали в ЧМ-1934, где вылетели в первой же игре 1/8 финала против Венгрии (2:4), а также ЧМ-1990, на котором не вышли из группы с Голландией (1:1), Ирландией (0:0) и Англией (0:1).

Победа Египта лишила шансов попасть на ЧМ-2018 Уганду, а также Гану, принимавшую участие в трех последних чемпионатах мира.

Египет - 15-й участник финальной стадии чемпионата мира-2018.  Ранее право участия в турнире завоевали Россия (хозяйка), БразилияИранЯпонияМексикаБельгияКореяСаудовская АравияАнглияГерманияИспанияНигерияКоста-Рика и Польша.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Африка

3-й раунд

Египет - Конго - 2:1 (0:0)

Голы: Салах, 63 (1:0). Бука Муту, 88 (1:1). Салах, 90+5 - с пенальти (2:1).

 

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Дополнительная информация

football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/africa/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Jean4

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22:27

Thomas_Boy_

Египет традиционно одна из сильнейших команд Африки. Но она не могла отобраться на ЧМ с 1990-го года. Для них попадание на финальный турнир сродни победе в финале.

22:17

Boleijj protiv

Черданцева нужно в Египет комментатором, Египет там можно подумать выиграл ЧМ уже.

22:14

nio16

поздравляю фараонов

22:06

Thomas_Boy_

Чувствую, попадет Египет в ту группу, что у нас в НН играть будет.

22:05