Эктор Купер вывел Египет на ЧМ-2018 благодаря пенальти на пятой добавленной минуте

Египет вышел в финальную стадию чемпионата мира-2018. В матче 5-го тура отборочного турнира подопечные Эктора Купера победили Конго благодаря дублю форварда "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха. Отметим, что победный мяч он провел с пенальти на пятой добавленной ко второму тайму минуте. В составе конголезцев 90 минут отыграл бывший хавбек "Локомотива" Дельвин Ндинга.

Египет пробился в финальную стадию чемпионатов мира в третий раз в истории. До этого египтяне участвовали в ЧМ-1934, где вылетели в первой же игре 1/8 финала против Венгрии (2:4), а также ЧМ-1990, на котором не вышли из группы с Голландией (1:1), Ирландией (0:0) и Англией (0:1).

Победа Египта лишила шансов попасть на ЧМ-2018 Уганду, а также Гану, принимавшую участие в трех последних чемпионатах мира.

Египет - 15-й участник финальной стадии чемпионата мира-2018. Ранее право участия в турнире завоевали Россия (хозяйка), Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Корея, Саудовская Аравия, Англия, Германия, Испания, Нигерия, Коста-Рика и Польша.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Африка

3-й раунд

Египет - Конго - 2:1 (0:0)

Голы: Салах, 63 (1:0). Бука Муту, 88 (1:1). Салах, 90+5 - с пенальти (2:1).

Salah stepped up when his country need him the most. pic.twitter.com/rSvE9cdoaD – Mootaz Chehade (@MHChehade) 8 октября 2017 г. SALAH SENDS EGYPT TO THE WORLD CUP FOR THE FIRST TIME SINCE 1990!!!! pic.twitter.com/lViP6M74XQ – Mootaz Chehade (@MHChehade) 8 октября 2017 г.

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