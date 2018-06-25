Дмитрий Сенников: "Уругвай не так грозен, как кажется"

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников отметил, что в матче 3-го тура группы А чемпионата мира против Уругвая национальная команда должна стремиться к результату, который позволит занять первое место.

– Нас устраивает и ничья, поэтому нужно просто продемонстрировать свой футбол и не отступать от положительных моментов, которые были у нас в двух первых встречах, – сказал Сенников. – То есть нужно работать на результат.

– Ожидаете примерно того же, что мы увидели в двух первых матчах?

– Да, потому что изменится только две-три позиции в составе. Манера игры останется прежней.

– На карточках висят Головин и Смолов. Не стоит ими рисковать?

– По Головину в этом плане есть вопрос. Он молодой, горячий парень, в пылу борьбы может зацепить соперника и получить предупреждение. Его не хочется терять перед 1/8 финала. А что касается Смолова, сейчас основным форвардом стал Дзюба и не нужно бояться выпускать Федора – ничего страшного, если он получит еще один горчичник и пропустит следующую встречу.

– Ваш прогноз?

– Я видел Уругвай, это достаточно прагматичная команда. Наш соперник дважды победил со счетом 1:0 и забивал со стандартов. Южноамериканцы хорошо действует в обороне, имея в составе двух центральных защитников из "Атлетико". Ожидаю неуступчивую игру, потому что Уругвай наверняка захочет взять три очка. Но судя по первым матчам, мы не должны уступать. С уругвайцами можно играть, что показала их встреча с Саудовской Аравией, которая держала мяч и имела моменты. Не так грозны Суарес и Ко, как кажется. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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