В Нью-Джерси потребовали от ФИФА компенсировать расходы на перевозку болельщиков

Губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл заявила, что Международная федерация футбола (ФИФА) должна компенсировать расходы по перевозке болельщиков во время финального турнира чемпионата мира-2026.

«Я не собираюсь вешать этот счет на жителей Нью-Джерси на годы вперед, это несправедливо. ФИФА должна оплатить проезд, но если они этого не сделают, я не позволю обирать жителей Нью-Джерси.

Мы унаследовали соглашение, по которому ФИФА не выделяет ни одного доллара на транспорт для чемпионата мира. И пока NJ Transit приходится платить 48 миллионов долларов США за безопасную перевозку 40 тысяч болельщиков от стадиона до мест назначения, ФИФА зарабатывает на этом чемпионате мира 11 миллиардов долларов. Я не собираюсь на годы вперед обременять налогоплательщиков Нью-Джерси этим счетом», — написала губернатор в соцсети.

Ранее The Athletic сообщил, что во время чемпионата мира билеты на поезд от нью-йоркского вокзала Пенн-Стейшн до стадиона «МетЛайф» будут продаваться по цене до 100 долларов, хотя обычный тариф составляет 12,9 доллара США.

Ранее власти Бостона подтвердили свое намерение увеличить стоимость проезда туда и обратно от центра города до стадиона «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо до 80 долларов США.

Между тем, обладатели билетов на последний мужской чемпионат Европы в 2024 году получали скидки на общественный транспорт в Германии.

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