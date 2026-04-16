Полузащитник «Толуки» Руис отказался от операции ради шанса сыграть на ЧМ-2026

Полузащитник «Толуки» Марсель Руис вернулся в состав команды на ответный матч четвертьфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:0).

25-летний мексиканец вышел на поле на 72-й минуте после того, как выбыл более чем на месяц из-за частичного разрыва передней крестообразной связки и травмы мениска правого колена.

Как сообщает OneFootball, несмотря на серьезность травмы, Руис решил не делать операцию. Вместо этого полузащитник выбрал курс реабилитационного лечения, который позволил бы ему оставаться в форме в надежде заработать место в составе сборной Мексики в финальном турнире чемпионата мира-2026.

За сборную Мексики Руис в 17 матчах отметился одной результативной передачей.

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