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16 апреля, 03:12

Дешам: «Травма Экитике — огромный удар для сборной Франции»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поддержал форварда «Ливерпуля» Юго Экитике, получившего травму в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:2).

«Юго получил серьезную травму во вторник вечером в матче против «ПСЖ». К сожалению, это не позволит ему доиграть сезон и принять участие в чемпионате мира. Юго — один из молодых игроков, которые дебютировали за сборную в последние месяцы. Он идеально вписался в состав, поэтому эта травма — огромный удар.

Экитике сильно разочарован, но я уверен, что он вернется на свой лучший уровень. Хотел бы выразить ему свою поддержку. Мы знаем, что он будет от всего сердца болеть за сборную Франции, и мы все думаем о нем», — приводит пресс-служба сборной Франции слова Дешама.

Экитике первый матч за сборную Франции сыграл 5 сентября 2025 года. На его счету 2 гола в 8 играх на международном уровне.

Нападающий &laquo;Ливерпуля&raquo; Юго Экитике.Экитике не поедет на ЧМ и может пропустить почти год. В матче с «ПСЖ» форвард травмировал ахилл
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Дидье Дешам
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