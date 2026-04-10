Семин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026, и назвал фаворитов турнира

Один из сильнейших тренеров России за всю ее историю Юрий Семин, трехкратный чемпион страны во главе «Локомотива», в интервью «СЭ» рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026, назвал фаворитов турнира и ответил на вопрос, поедет ли на турнир.

— Чемпионат мира смотреть собираетесь целиком?

— Если поеду туда, то целиком не удастся, поскольку очень большие расстояния — это хорошо помню по ЧМ-1994, где помогал Павлу Садырину в сборной России. А ведь теперь турнир даже не в одной, а в трех странах. Если нет — по телевизору буду смотреть все самые важные матчи. Даже если они будут ночью по московскому времени. Что делать — временно поменяем ночь на день!

— Кого считаете главным фаворитом ЧМ?

— Фаворита, думаю, два — Испания и Аргентина. Аргентинцам и симпатизирую, их команда мне нравится еще и из-за Месси. В нашей лиге тоже много аргентинских игроков.

— Если бы сборная Узбекистана, когда меняла тренера под чемпионат мира, позвала не Фабио Каннаваро, а вас — согласились бы? Рискнули?

— А почему нет? Конечно! Вот за узбеков буду переживать. Это наши ближайшие соседи и друзья. Они дебютируют на чемпионатах мира, и выход из группы будет для них большим успехом. Это сложно — но можно. Достаточно посмотреть, как играет в «Манчестер Сити» Хусанов.