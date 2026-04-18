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18 апреля, 19:03

Андреева проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Штутгарте

Алина Савинова
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте (Германия).

В полуфинальном матче 18-летняя спортсменка уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной — 5:7, 1:6.

Встреча длилась 1 час 19 минут. Андреева 3 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. На счету ее соперницы 7 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Рыбакина поборется за титул с чешкой Каролиной Муховой, которая ранее выбила с турнира украинку Элину Свитолину (6:4, 2:6, 6:4).

Мирра Андреева.Андреева не справилась с Рыбакиной в Штутгарте. Но старт грунтового сезона у Мирры отличный

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Мирра Андреева (Россия, 6) — 7:5, 6:1

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Теннис
Елена Рыбакина
Мирра Андреева
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