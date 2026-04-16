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16 апреля, 00:06

Инфантино: «Игроки сборной Ирана хотят играть на ЧМ-2026 и им следует играть — спорт должен быть вне политики»

Евгений Козинов
Корреспондент

Президент международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино уверен, что игроки сборной Ирана хотят сыграть на чемпионате мира-2026.

«Иранская команда обязательно приедет. Мы, конечно, надеемся, что к тому времени ситуация успокоится, что, безусловно, поможет. Но Иран, конечно, должен приехать. Они представляют свой народ. Они прошли квалификацию. Игроки хотят играть. Я ездил к ним две недели назад, у них был тренировочный сбор в Анталии, и они действительно хотят играть. И им следует играть — спорт должен быть вне политики.

Хорошо, конечно, мы не живем на Луне, мы живем на планете Земля, но если никто другой не верит в строительство мостов и в сохранение их целостности и единства, то мы этим и займемся», — приводит издание ESPN слова Инфантино.

Ранее глава Федерация футбола Ирана Мехди Тадж сообщал, что ведет переговоры с ФИФА о переносе своих матчей на чемпионате мира из США в Мексику. Федерация обратилась в ФИФА после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что считает присутствие иранцев на турнире неуместным ради их же безопасности.

США и Израиль 28 февраля этого года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Ирана по итогам жеребьевки попала в группу G к командам Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

Футболисты сборной Ирана.«Потребовались бы огромные логистические усилия». Матчи Ирана не перенесут в Мексику — придется играть в США

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Сборная Ирана по футболу
Джанни Инфантино

Чемпионат мира по футболу 2026

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