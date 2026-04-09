Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

9 апреля, 12:29

Доннарумма: «Как капитан, я никогда не просил ни одного евро у сборной Италии»

Руслан Минаев

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма опроверг информацию о том, что перед решающим стыковым матчем игроки требовали бонус за выход в финальную часть чемпионата мира 2026 года.

«Меня задели комментарии и замечания по поводу предполагаемых бонусов, которые мы якобы просили. Как капитан, я никогда не просил ни одного евро у сборной Италии. Как и на любых соревнованиях, сборная дарит подарки игрокам, прошедшим отбор на турнир. Вот и все. Никто никогда ничего не просил у федерации: нашим подарком была поездка на чемпионат мира, но мы туда не попали. То, что было опубликовано, меня задело. Повторяю, никто никогда не просил никаких бонусов», — сказал Доннарумма в интервью Sky Sport Italia.

Футболисты сборной Италии после поражения боснийцам в&nbsp;отборе ЧМ-2026.Руины Древнего Рима. Рабинер — о причинах катастрофы сборной Италии

Ранее издание La Repubblica сообщило о том, что итальянские футболисты пытались договориться о бонусе 300 тысяч евро в раздевалке перед матчем со сборной Боснии и Герцеговины, в котором позднее уступили в серии пенальти и не пробились на чемпионат мира в США, Мексике и Канаде. После этого в отставку подали главный тренер команды Дженнаро Гаттузо и президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джанлуиджи Доннарумма
Чемпионат мира по футболу
Сборная Италии по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Нойер — про ЧМ-2026: «Об этом уже все сказано»

Рекордные 170 арбитров будут работать на матчах чемпионата мира 2026 года

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости