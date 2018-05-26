Денис Черышев: "Уверен, все, кто в итоге попадет на ЧМ-2018, это реально заслужат"

Полузащитник сборной России и испанского "Вильярреал" Денис Черышев выступил перед журналистами на сборе национальной команды в австрийском Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018.

– Мы уже посмотрели видео команд, с которыми сыграем на чемпионате мира, – рассказал Черышев. – Все сборные – сильные, с хорошими исполнителями. Уругвай выглядит сильнее всех, но и с Египтом, и с Саудовской Аравией придется тяжело. Надо готовиться ментально и физически. Все прикладывают усилия, чтобы подойти к турниру в нужных кондициях. Важно слушать, что нам тренеры говорят – и думать только о футболе!

– На какой позиции наигрывают вас?

– Пока на своей привычной. Левый фланг. Мне комфортно.

– При схеме с четырьмя защитниками или с пятью?

– Лучше у тренера спросить. Возможно, он не хочет ничего раскрывать.

– Сильно переживаете, попадете ли в итоговую заявку на чемпионат мира?

– Конечно, переживаю. Но уверен, все, кто в итоге попадет на ЧМ-2018, это реально заслужат. И мы все будем болеть за команду независимо от того, на поле или перед телевизором. Мы единое целое, и надо думать только об интересах сборной. (Дмитрий СИМОНОВ)

Сборная России на чемпионате мира по футболу