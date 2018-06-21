Что Месси делал во время исполнения гимна Аргентины. Это надо видеть!

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси перед стартовым свистком матча чемпионата мира против Хорватии выглядел очень сосредоточенным.

Именно так выглядит человек, на которого надеется вся Аргентина.

Напомним, аргентинцы в первом матче чемпионата мира сыграли вничью с Исландией (1:1), а хорваты переиграли Нигерию (2:0).

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча Аргентина - Хорватия.

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