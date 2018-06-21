Берт ван Марвейк: "Сборная Австралии заслужила победу в матче против Дании"

Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк выразил мнение, что его команда заслужила победу в матче чемпионата мира против Дании (1:1). Встреча команд прошла сегодня в Самаре.

- Я расстроен итогом cегодняшней игры. Я гордился командой после игры с французами (1:2), хоть и был разочарован. Но, судя по тому, как складывались игры, я считаю, мы должны были заработать уже четыре очка. Мы заслужили сегодня победу, и я разочарован исходом матча, - цитирует ТАСС ван Марвейка. - Я практически всем удовлетворен, что видел в исполнении моей команды. Сегодня мои ребята меня тоже удивили, они играют лучше от матча к матчу. Первые 15 минут мы нервничали, а потом мы начали наращивать мощь, мы нащупали игру в середине поля и начали играть в футбол уверенно. Все играли очень хорошо, мы контролировали большую часть игры, создали очень много моментов, и я не могу поверить, что мы не забили больше одного мяча.

Напомним, австралийцам предстоит сыграть еще один матч на групповом этапе – 26 июня подопечные ван Марвейка встретятся с Перу в Сочи.

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