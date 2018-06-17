Бельгия не изменит состав на ЧМ-2018, несмотря на травмы Фермалена и Компани

Сборная Бельгии не будет менять состав команды на чемпионат мира-2018, несмотря на травмы двух игроков. Защитник и капитан команды Венсан Компани получил травму паха в товарищеском матче с Португалией (0:0). Еще один игрок обороны Томас Фермален повредил подколенное сухожилие в составе "Барселоны". Оба футболиста проводят занятия по индивидуальной программе. Резервный защитник бельгийцев Лоран Симан мог заменить кого-либо из партнеров по команде не позднее чем за сутки до первого матча сборной Бельгии на ЧМ-2018.

- Сегодня утром на основании рекомендаций медицинского штаба мы приняли решение оставить всех 23 футболистов, которые были в заявке на чемпионат мира, - цитирует ТАСС главного тренера Роберто Мартинеса. - Компани восстанавливается лучше, чем мы думали, он сможет сыграть раньше, чем нам казалось. Мы видим его присутствие, он является ценной частью нашего состава. Ждем, чтобы Венсан во время чемпионата мира внес свой вклад.

Сборная Бельгии проведет первый матч на ЧМ-2018 18 июня в Сочи против Панамы.

Бельгия - Панама: чемпионат мира по футболу, 18 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)