Аршавин все-таки посетит матч открытия ЧМ

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин будет присутствовать на матче открытия чемпионата мира в Москве. Нападающий посетит игру Россия – Саудовская Аравия в компании Кайрата Боранбаева, владельца ФК "Кайрат", за который сейчас выступает 37-летний футболист.

Еще во вторник Аршавин говорил, что не сможет присутствовать на стартовой встрече из-за первого матча 1/2 финала Кубка Казахстана между его "Кайратом" и павлодарским "Иртышом". Однако, как сообщили "СЭ" в клубе из Алма-Аты, принято решение, что "Кайрат" выйдет на поле не основным составом. (Андрей СИЗЯКИН)

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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