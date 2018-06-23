Аргентинские болельщики пропустили матч сборной, приехав в Великий Новгород вместо Нижнего

Два болельщика сборной Аргентины, прилетевшие в Россию на матчи своей команды на чемпионате мира, прибыли в Великий Новгород вместо Нижнего, сообщает Vnnews.ru. Издание отмечает, что сотрудники одного из баров города помогли южноамериканцам снять жилье.

Аргентинцы были вынуждены смотреть игру своей команды против Хорватии (0:3), которая состоялась в Нижнем Новгороде 21 июня, в заведении, работники которого пришли им на выручку.

Отметим, что ранее болельщики из Испании и Швейцарии подобным образом перепутали Ростов-на-Дону и Ростов Великий. Также любители футбола из Китая вместо Волгограда приехали в Вологду.

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