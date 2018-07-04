Александр Головин: "Больше всего нравятся Канте, Мбаппе и Коутинью"

Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал, кто из игроков других сборных на чемпионате мира ему наиболее симпатичен своей игрой.
- Что страшнее: смотреть, как бьют пенальти партнеры, или бить самому?
- Честно говоря, смотреть было страшнее. Хотя и сам волновался. В общем, примерно одинаково.
- В день матча с Хорватией Александр Овечкин будет выставлять в фан-зоне Кубок Стэнли. Слидите за ним, за "Вашингтоном"?
- К хоккею отношусь положительно, но не особо слежу. Потому что времени просто не хватает, ведь матчи НХЛ проходят по нашему времени ночью.
- Кто из игроков на чемпионате мира на текущий момент впечатляет сильнее прочих?
Выделю Канте и Мбаппе из Франции и бразильца Коутинью. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)
Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
- Александр Овечкин
- Сборная России (футбол)
- Вашингтон Кэпиталз
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Филиппе Коутинью
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Александр Головин
- Н`Голо Канте
- Кильян Мбаппе