Вячеслав Колосков: "Слова Яя Туре? В России тема расизма сейчас не актуальна"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал резонансное заявление полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре. Ивуариец был возмущен тем, что ФИФА расформировала группу по борьбе с расизмом. В частности он сказал: "ФИФА решила остановиться на достигнутом в преддверии чемпионата мира в России? Это нецелесообразно".

– Трудно сделать какой-то выводы, – сказал Колосков. – Я же не Джанни Инфантино. Только он может объяснить, почему решил это сделать. Была группа, я слышал неоднократно выступления на совещаниях Яя Туре. Он, кстати, говорил всегда по делу. Но почему ее расформировали? Мне не ясно. Нужно посмотреть официальный пресс-релиз ФИФА. Чемпионат мира в России здесь не причем. Он состоится через два года только.

Думаю, у нас в последнее два года тема расизма вообще никак не звучит. Были, конечно, отдельные случаи – с Халком. Так что эта тема стала неактуальна. Другое дело, что и забывать про нее тоже нельзя. Нужно держать руку на пульсе. (Виталий АЙРАПЕТОВ)